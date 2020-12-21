T24 LogoT24 Logo
Spor

Lorient-Rennes maçı sonrası projektör rampası çöktü, bir stat görevlisi hayatını kaybetti

21 Aralık 2020 09:00

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından bmeydana gelen kazada bir stat görevlisi hayatını kaybetti.

Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.

Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

lorientrennesmaçfransahayatını kaybettiçöktü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24