Lorient-Rennes maçı sonrası projektör rampası çöktü, bir stat görevlisi hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından bmeydana gelen kazada bir stat görevlisi hayatını kaybetti.
Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.
Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.