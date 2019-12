-LOREENA MCKENNITT GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Ünlü sanatçı Loreena McKennitt, yeni albümü ''The Wind That Shakes The Barley'' albümünün Avrupa tanıtımı için 27-28 Martta İstanbul'da olacak. Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, albümleri dünyada 15 milyondan fazla satan sanatçı, Odeon Müzik'in davetlisi olarak geleceği İstanbul'da 27 Martta bazı TV programlarına konuk olarak katılacak. Sanatçı, 28 Martta da bir basın toplantısı düzenleyecek.