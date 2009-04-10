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Kültür-Sanat

Loreena McKennitt geliyor

Loreena McKennitt 13 yıl aradan sonra geleceği Türkiye’de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek.

10 Nisan 2009 03:00

Loreena McKennitt 13 yıl aradan sonra geleceği Türkiye’de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek.

Loreena McKennitt, "eklektik Kelt" müziğine yerel sesler katarak 22 yıllık müzik kariyerinde uluslararası arenada büyük beğeni topladı.

Kanadalı müzisyen, 14 milyonu aşan albüm satışıyla dört kıtadaki on beş ülkede altın, platin ve multi-platin plak ödülleri aldı.

2007 yılında yayınladığı "An Ancient Muse" albümünde dinleyenleri yolu Türkiye topraklarından geçen tarihsel ve tinsel bir yoluculuğa çıkaran sanatçının ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu albümde özel bir düzenleme ile ünlü "Kâtibim" şarkısının müziğine de yer veren McKennitt, son albümü "A Midwinter Night’s Dream"i geçtiğimiz yıl yayınladı.

Peter Gabriel’in Real World stüdyolarında kaydedilen albüm, antik batı müziklerinden Ortadoğu’ya uzanan büyülü bir müzikal yolculuk sunuyor. Sanatçının gizemli müziğine, arp kadar ud ve kanun ezgileri de ağırlığını koyuyor.

Konser biletleri hafta sonundan itibaren satışa sunuluyor.

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