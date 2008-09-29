L’oreal’e kriz yönetiminden 10 puan!

İşte Akşam gazetesi yazarı Ali Saydam'ın köşesi:



Önce haberi okuyalım mı? “Fransız kozmetik firması L’oreal’in reklamlarında ünlü yıldız Penelope Cruz’un oynadığı son ürünü Telescopic Mascara’nın kirpikleri yüzde 60 oranında uzattığının yalan olduğu ortaya çıktı... "



Bunun açığa çıkması üzerine Reklam Standartları Kurumu, şirketin televizyon ve dergi reklamlarını durdurdu. Bu durum, dikkatli bir izleyicinin Cruz’un kirpiklerine sahte bir uzatıcı takıldığını fark etmesi üzerine, Reklam Standartları Kurumu’na başvurması ile ortaya çıktı. Sahteliği kabul eden L’oreal, seyircilerden ve müşterilerinden özür diledi.”



Haber bu minval üzere devam ediyor... Aynı haberin içinde Loreal’in bu kriz yönetiminden büyük başarıyla çıktığı anlatılıyor. O kadar başarılı ki, bir ara şirket bu numarayı kendisi mi yaptı ve yönetti diye bir an için aklıma gelmedi değil...



Buradan çıkarılacak birkaç ders var. Bir: Sinek küçük mide bulandırır ve şeytan ayrıntıda gizlidir... İki: Krizden fırsat ancak böyle çıkarılabilir. Üç: Özellikle siyasi iletişimde adaba uymayan (etik olmayan) davranışlardan sonra ‘özür dileyebilmek’ küçülme değil, tam tersine büyüklüktür...



Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Fırat’a duyurulur... L’oreal olayını bir incelesinler lütfen...

