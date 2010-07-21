-L'OREAL SKANDALINDA BAKAN İFADE VERECEK PARİS (A.A) - 21.07.2010 - Fransız hükümeti, kozmetik şirketi L'Oreal'in mirasçısı Liliane Bettencourt'un servetiyle bağlantılı vergi ve siyaset skandalı çerçevesinde Çalışma Bakanı Eric Woerth'ün polis tarafından ifadesinin alınmasına yeşil ışık yaktı. Bakanın eşi Florence Woerth, mali müfettişlere ifade verdi. Savcı, tarihi kamuoyuna açıklanmayan bakanın ifade verme işleminin, Liliane Bettencourt'un evinde Mayıs 2009 ve Mayıs 2010 arasında yapılan kaçak ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde yapılacağını belirtti. Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Bettencourt ile öz kızı Françoise Bettencourt-Meyers arasındaki servet davasında yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Fransız basınına göre, L'Oreal'in sahibi Liliane Bettencourt'un gözaltına alınarak sorgulanan mali danışmanı Patrice de Maistre polisteki ifadesinde, bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, 2007 yılında kendisiyle görüşme talep ettiği ve bu görüşmede bakanın, mesleği için eşine tavsiyelerde bulunmasını istediği ileri sürülüyor. Bu görüşmeden sonra bakanın eşi Florence Woerth'in, L'Oreal'in sahibinin mali servetini yöneten birimde işe alındığı belirtiliyor. Bakanın eşi Florence Woerth, haziran ayında, L'Oreal'in sahibinin vergi kaçırdığı iddialarının ardından, ortaya çıkan tepkilerin artması üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı. Fransız Marianne dergisi, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki dört aylık sürede, L'Oreal'in sahibinin hesabından, 390 bin avro para çekildiğini iddia ederek, bu paranın Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasında kullanılmış olabileceği imasında bulunmuştu. Fransız yargısı, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yapıldığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.