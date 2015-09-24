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Dünya

L'Oreal Foundation araştırmasına göre, Avrupalıların yüzde 67'si kadınların bilim insanı olamayacağına inanıyor!

Araştırma Avrupa'da cinsiyetçi yargıların yerini koruduğunu ortaya koydu

24 Eylül 2015 23:39

L'Oreal Foundation tarafından beş bin kişiyle yapılan araştırma, Avrupalıların cinsiyetçi yargılarını koruduklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Avrupalıların yüzde 67'sinin kadınların bilim insanı olmak için gereken becerilere sahip olduğuna inanmıyor.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, araştırmada Avrupalıların büyük bölümünün kadınların bilim dünyasında yüksek konumlara gelebileceklerine inanmadığını gösterdi. Bu sayının İngiltere için de yüzde 64 olduğu görülürken, araştırmaya cevap verenlerin yüzde 89'u kadınların 'bilim dışında her şeye' eğilimi olduğunu söyledi.  

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bilim insanıavrupacinsiyetçiLOreal Foundation

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