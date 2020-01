Lordlara da at eti yedirmişler

Avrupa'da büyüyen at eti skandalı İngiltere Parlamentosu'na ulaştı. Parlamento restoranlarından alınan örneklerde at DNA'sına rastlandı. Menülerde bulunan dört et ürününün at etini içerirken, bu et ürünlerinin, Westminster Sarayı'na ait olan 28 lokanta, kantin, restoran ve kafede pişirilen yemeklerde kullanıldığı belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu lokanta ve restoranlarda Avam Kamarası, Lordlar Kamarası üyeleri ve parlamento görevlileri her gün yemek yiyor. Öte yandan skandalın son yaşandığı ülke Çek Cumhuriyeti oldu. Plzen'deki Tesco marketlerde satılan lazanyalarda at eti tespit edildi.