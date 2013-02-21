T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lordlara da at eti yedirmişler

İngiltere Parlamentosu'ndaki restoran, lokanta ve kafelerin menüsünde bulunan dört et üründe at eti olduğu tespit edildi

21 Şubat 2013 12:48

Avrupa'da büyüyen at eti skandalı İngiltere Parlamentosu'na ulaştı. Parlamento restoranlarından alınan örneklerde at DNA'sına rastlandı. Menülerde bulunan dört et ürününün at etini içerirken, bu et ürünlerinin, Westminster Sarayı'na ait olan 28 lokanta, kantin, restoran ve kafede pişirilen yemeklerde kullanıldığı belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu lokanta ve restoranlarda Avam Kamarası, Lordlar Kamarası üyeleri ve parlamento görevlileri her gün yemek yiyor. Öte yandan skandalın son yaşandığı ülke Çek Cumhuriyeti oldu. Plzen'deki Tesco marketlerde satılan lazanyalarda at eti tespit edildi.

ETİKETLER

lordingiltereat etiskandalİngiltere ParlamentosuWestminster Sarayıavam kamarası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24