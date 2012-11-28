Lordlar Kamarası'ndan Prof. Vamık Volkan şerefine yemek

İngiltere Lordlar Kamarası, “politik psikolojinin dehası” olarak bilinen Profesör Vamık Volkan’ın şerefine 3 Aralık 2012’de öğle yemeği verecek. Prof. Volkan’ın 80. yaş gününün kutlanacağı yemekte, Volkan’ın yaklaşık 30 yılda milletlerarası ilişkiler üzerinde yaptığı çalışmalar anılacak.

Lordlar Kamarası’nın düzenleyeceği yemeğe Türkiye’den Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Deniz Ülke Arıboğan ve Politik Psikoloji Derneği kurucusu ve başkanı Prof. Abdülkadir Çevik katılacak.

Vamık Volkan kimdir?

Prof. Volkan Kıbrıs’ta doğdu. 1956 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ABD’ye gitti. 45 yıl Virginia Üniversitesi’nde psikiyatri hocalığı ve 18 yıl bu üniversitenin bir hastanesinde başhekimlik yaptı. 2002’de emekliye ayrıldıktan sonra her yıl 3-4 ayı Kıbrıs’taki evinde geçirmektedir.

Volkan, Tel Aviv’deki Yitzak Rabin Merkezi’nin ilk konuk bilim adamı, Boston’da Harvard Hukuk Fakültesi’nin konuk profesörü, Viyana Üniversitesi’nde konuk politik psikoloji profesörü olarak çalışmıştır. Ayrıca Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde misafir hocalık yaptı.

Prof. Vamık Volkan, Viyana’da Dünya Psikiyatri Birliği tarafından Sigmund Freud Ödülü’ne layık görülmüştür. Ayrıca, Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği, International Society of Political Psychology, American College of Psychoanalysts ve başka kurumların başkanlığını yapmıştır. 50’nin üzerinde yayımlanmış, birçok dile çevrilmiş kitabı ve 500’e yakın ilmi yazıları vardır.

1979’da Amerikan Psikiyatri Cemiyeti’nin sponsorluğunu yaptığı bir projeye katılmış ve 6 yıl süren Arap-İsrail gayri-resmi diyaloglarında yer almıştır. Daha sonra dünyanın “sorunlu” adledilen birçok yerinde birbirlerini “düşman” olarak gören delegeleri bir araya getiren gayri-resmi diplomasi toplantılarına başkanlık yapmıştır. (Örneğin, ABD –Sovyet, ABD -Rusya, Rusya-Baltık ülkeleri, Hırvatistan-Bosna, Gürcistan-Güney Osetya, Türk-Yunan delegeleri arasındaki diyaloglar)

Ayrıca, Prof. Volkan, travmatize olmuş toplumlara yardım etmiştir. (Örneğin, Diktator Enver Hoca’nın ölümünden sonra Arnavutluk, Saddam Hüseyin kuvvetlerinin çekilişinden sonra Kuveyt) Ayrıca, ABD’nin eski Cumhurbaşkanı Jimmy Carter’ın yönetimindeki dünya işlerinde barışçıl yol arayan Uluslararası Müzakere Ağı’nda 10 seneden fazla bir süre üyelik yapmıştır. Bu çalışmaları nedeniyle 27 ülkeden gelen destek mektuplarıyla dört kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

2009 ile 2011 arasında Prof. Volkan, İstanbul’da EKOPOLITIK adlı düşünce kuruluşunun sponsorluğu altında Türk ve Kürt akil kişiler arasında diyaloglar açtı ve her toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşarak bu diyaloglarda ortaya çıkan barışçıl önerileri Cumhurbaşkanı’na bildirmiştir. Milletler arası çalışma anılarını anlatan yeni kitabi yakında Türkiye’de yayınlanacak.