Lordlar Kamarası'ndan May'in önerisine ret

İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası son kararın parlamentoda alınabilmesi için, AB'den ayrılma müzakereleri ile ilgili yasaya Theresa May hükümeti tarafından yapılmak istenen ilaveyi reddetti. Oylamada kabul edilen öneriye göre AB ile varılacak anlaşma hakkındaki nihai kararı milletin temsilcileri verecek. Parlamentoya veto hakkı tanınmasının May hükümetinin Brüksel'deki müzakere gücünü azaltacağı belirtiliyordu. Lordlar Kamarası 268'e karşı 366 oyla hükümetin çekincelerini geri çevirmiş oldu.

İngiltere Başbakanı May şubat ayında parlamentoda nihai ayrılış antlaşması ile ilgili oylama yapılmasını kabul etmiş ancak antlaşmasının reddedilmesi durumunda da AB'den ayrılmanın mümkün olacağını söylemişti.

Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmasına karşı olanlar, aksi takdirde Britanya'nın 27 eski ortağı ile arasındaki bütün ticari sözleşme ve anlaşmaların bir anda geçerliğini yitireceğini ve kaos çıkacağını savunuyorlar.

Hükümet ‘tek yetkili' olmakta kararlı

Lordlar Kamarası'nda sunulan karar teklifi İşçi ve Liberal Demokrat Parti'lerin yanı sıra Muhafazakârların bir bölümü tarafından da desteklendi. Eski bakanlardan Michael Haseltine ülkenin geleceğinin güvensizliğe sürüklendiğini ve hükümetin AB ile müzakereleri uzatma ve sonucu her şart altında kabul etme yetkisinin olmadığını öne sürdü.

Brexit görüşmelerinin başlatılmasıyla ilgili yasa yeniden Avam Kamarası'na gönderilecek. Avam Kamarası'nın anlaşmaya yapılan ilaveyi iptal etme yetkisi bulunuyor. Brexit bakanı David Davis Lordlar Kamarası'nda alınan oylama sonucunu ‘hayal kırıcı' olarak niteledi. Lordlar Kamarası'nı AB'den ayrılma sürrecini sekteye uğratmaya çalışmakla itham eden Davis ‘hükümetinin buna müsaade etmeyeceğini ve Avam Kamarası'nın yasada yapılan değişikliği iptal edeceğini' söyledi. Britanya hükümeti AB'den ayrılacaklarının ay sonuna kadar resmen ilan edileceğini duyurmuştu.

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DW, afp/AG, BÖ