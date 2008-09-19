Lorca'nın mezarı açılıyor

20. yüzyılın en büyük şairlerinden Federico Garcia Lorca'nın ailesi, İspanya İç Savaşı'nın patlak verdiği günlerde, General Francisco Franco'nun destekçileri tarafından öldürülen sanatçının gömüldüğü sanılan toplu mezarın açılmasını kabul etti.





Şairin yeğeni Laura Garcia Lorca, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, "bunun yapılmasını istemeseler de, toplu mezarın açılmasına itiraz etmeyeceklerini, çünkü olayla ilgili tarafların isteklerine saygı duyduklarını" söyledi.



Müzisyen, şair, yazar Lorca ile aynı mezara gömüldükleri sanılan iki erkeğin yakınları, mezarın açılması için geçen hafta mahkemeye başvuruda bulundu. Aile bu başvuruyu, diktatör Franco'nun destekçisi faşist güçler tarafından öldürülen ve toplu mezarlara gömülen binlerce kişinin uygun bir şekilde yeniden toprağa verilmesi için ülke çapında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak yaptı.



Federico Garcia Lorca'nın ailesi uzun zamandır, şairin cesedinin nerede olduğu konusunu fazla gündeme getirmiyordu. Lorca, 19 Ağustos 1936'da Granada'daki evinden alınıp öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. Cesedinin, Granada yakınlarında bir mezara gömüldüğü sanılıyor.

