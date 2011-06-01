Lopez'e seks kaseti şoku

T24 - Jennifer Lopez'in eski kocası davayı kazandı, kaseti piyasaya sürecek.





Şu sıralar ABD'nin en çok ilgi gören yarışma programlarından American Idol'da jüri üyeliği yapan 41 yaşındaki Lopez, 1997 yılında evlenip kısa süre sonra boşandığı ilk kocası Ojani Noa'nın çektiği seks kasetini piyasaya sürmek istemesi üzerine dava açmıştı.

Los Angeles'ta görülen davada, Kasetin piyasaya sürülmesi için izin çıkınca, Lopez küplere bindi. Noa'nın kasetin haklarını eski sevgilisi Claudia Vazquez'e sattığı ve genç kadının görüntüleri DVD olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Lopez'in avukatları ise görüntülerde herhangi bir çıplaklık bulunmadığını ancak yine de müvekkillerinin özel hayatının ortaya serilmesini istemediğini açıkladı.



