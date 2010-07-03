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Lopez'e Rum baskısı

Rumlar, Kıbrıs'ta açılacak Cratos Premium Otel'de sahneye çıkacağı duyurulan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in KKTC'ye gelmesini engellemeye çalışıyor.

03 Temmuz 2010 03:00

T24- Rumlar'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz'da açılacak Cratos Premium Otel'de sahneye çıkacağı duyurulan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in KKTC'ye gelmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açılışına Lopez'in katılacağı Cratos Premium Otel, Girne'ye bağlı Çatalköy'de inşa edildi.

Rum radyosunun haberine göre, ABD'de yaşayan Rum ve Yunanlılar, Lopez'i temsil eden şirkete protesto mektupları göndermeye başladı. Protesto mektuplarında, Lopez'in, KKTC'deki konseri iptal etmesi isteniyor.

Politis gazetesi de, ilgili haberi, "Jennifer, işgal altındaki bölgelere gitme" başlığıyla verdi.

Habere göre, "Cyprus Action Network Of America" (Amerika'daki Kıbrıs Eylem Ağı), internet sayfası aracılığıyla, tüm üyelerinden Lopez'in menajerliğini üstlenen William Morris Agency şirketiyle telefon, faks veya elektronik posta yoluyla iletişim kurarak Lopez'in KKTC'ye gelişinin engellenmesi çağrısında bulunmalarını istedi.

İnternet sayfasında söz konusu şirketin iletişim bilgilerine de yer veriliyor. Gazete, mektuplarda, "işgal, göçmenlik, kadınlara tecavüz" gibi ifadeler kullanılarak, şirketin Lopez'i KKTC'ye getirme kararını değiştirmeye çalışıldığını da yazdı.

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