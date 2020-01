Lopez Türk bayrağıyla veda etti

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında üç kez Türk hayranlarıyla buluştu. Lopez, dün akşamki son konserinde omuzlarına Türk bayrağı aldı.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez 'Dance Again' turnesi kapsamında İstanbul'da üç konser verdi. Lopez, dün akşamki son konserinde hayranlarıyla Ülker Sports Arena'da buluştu.

Lopez açılışı 'Never Gonna Give Up' şarkısıyla yaptı. Konser finalini ise 'On The Floor' parçasıyla yapan Jennifer Lopez, hayranlarına omuzlarına Türk bayrağını alarak veda etti.

Lopez, görkemli sahne şovu sunduğu üç konserde, dünya listelerinde uzun süre ilk sırada kalan 'On The Floor' şarkısının yer aldığı 'Love' albümünün yanı sıra, sevilen parçalarını da seslendirdi.

Müzik kariyeri boyunca 7 albüm çıkaran Jennifer Lopez'in albüm satışları, 1999 yılındaki parlak çıkışından bu yana dünya çapında 55 milyona ulaştı.

2001 yılında rol aldığı ve Amerika'da en çok izlenen film olan ''The Wedding Planner'' ile büyük bir başarı elde eden yıldız, aynı yıl ''J. Lo'' albümüyle Billboard Top 200 listesinde ilk sıraya yerleşti.