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Lopez şoförü ile mahkemelik oldu

Manoukian Lopez’e, 2.8 milyon dolar vermezse medyaya bütün sırlarını anlatacağını söyledi

09 Ağustos 2012 17:21

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile yedi yıllık şoförü Hakob Manoukian mahkemelik oldu.

Manoukian Lopez’e, 2.8 milyon dolar vermezse medyaya bütün sırlarını anlatacağını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, durum karşısında çok sinirlenen Lopez hemen polise gidip şantaja uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve şoföründen 20 milyon dolar istedi.

Bir anda istifa edip şarkıcıyı tehdit etmeye başlayan Manoukian’ın bundan sonra yapacağı açıklamalarda Lopez’in 24 yaşındaki dansçı sevgilisi ve eski kocası Marc Anthony hakkında bilinmeyenleri su yüzüne çıkarabileceği belirtiliyor.

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Jennifer Lopezyedi yıllık şoförHakob Manoukianmahkeme20 milyon dolar

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