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Lopez: Kendimi 'modern zaman Rönesans kadını' olarak tanımlıyorum

İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen çekimlerde Lopez, yaşam tarzı, kariyeri ve ailesiyle ilgili soruları yanıtladı

05 Ocak 2013 16:26

 

Amerikalı yıldız Jennifer Lopez (43), Harper’s Bazaar dergisinin şubat sayısına kapak oldu. Kendisini "modern zaman Rönesans kadını" olarak tanımlayan Lopez, her şeyi kolaylaştırmak için elinden geleni yaptığını belirtti.
 
İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen çekimlerde Lopez, yaşam tarzı, kariyeri ve ailesiyle ilgili soruları yanıtladı.
 
Lopez, kendini ‘modern zaman Rönesans kadını’ olarak tanımlayıp, “Ben bir şarkıcıyım, dansçıyım, sanatçıyım, oyuncuyum” dedi.
 
“Valizimi kendim yaparım, kendim giyinirim, çocuklarımın saçlarını tararım, kıyafetlerini toplarım” diyen Lopez, bunların hayatı oldukça güzelleştiren şeyler olduğunu belirtti.
 
Erkek arkadaşı ve baş dansçısı Casper Smart’ın da eşlik ettiği "Dance Again" turnesi kapsamında birçok ülke gezen Lopez, bütün kaosa rağmen her şeyi kolaylaştırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
 
Lopez, en sevdiği tasarımcıları ise, "Paco Rabanne, Roberto Cavalli, Balmain, Versace ve Tom Ford" şeklinde sıraladı. 
 
 

'Grammy Ödülleri’ndeki kıyafetime kıyamıyorum'

 
 
Lopez, ayrıca 2000 yılında düzenlenen Grammy Ödülleri’nde giydiği ve uzun süre konuşulan derin yırtmaçlı yeşil Versace elbisesini dolabından çıkarmaya kıyamadığını da ifade etti.
 
Lopez; 10 bin dolar değerindeki Fendi elbisesi ve yaklaşık 4 bin dolar değerindeki Tom Ford botlarıyla poz verdi.

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