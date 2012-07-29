Lopez de İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız ennifer Jennifer Lopez 16 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Dünya yıldızları birer birer İstanbul 'a gelmeye devam ediyor. Madonna 'yla başlayan, Tom Jones ve Morrissey'le devam eden yıldız yağmuru 8 Eylül'de Red Hot Chili Peppers ardından da 19 Eylül'de Leonard Cohen'le devam edecek. Yıldız yağmurunun İstanbul 'a getireceği son isim ise Jennifer Lopez! Dünyaca ünlü yıldız 16 Kasım'da İstanbul 'da konser verecek.

Enrique Iglesıas da gelebilir

Bugünlerde Dance Again adlı turnesi için dünyayı dolaşan Jennifer Lopez, Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Turnede Lopez'e eşlik eden Enrique Iglesias'ın Türkiye 'ye gelip gelmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Son albümü Love'la büyük beğeni toplayan ünlü yıldızın İstanbul konserinin biletleri önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.