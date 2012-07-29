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Kültür-Sanat

Lopez de İstanbul'a geliyor

Madonna'nın ardından bir başka ünlü isim Jennifer Lopez konser vermek için İstanbul'a geliyor

29 Temmuz 2012 19:00

 

Dünyaca ünlü yıldız ennifer  Jennifer Lopez 16 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Dünya yıldızları birer birer İstanbul 'a gelmeye devam ediyor. Madonna 'yla başlayan, Tom Jones ve Morrissey'le devam eden yıldız yağmuru 8 Eylül'de Red Hot Chili Peppers ardından da 19 Eylül'de Leonard Cohen'le devam edecek. Yıldız yağmurunun İstanbul 'a getireceği son isim ise Jennifer Lopez! Dünyaca ünlü yıldız 16 Kasım'da İstanbul 'da konser verecek.

 

Enrique Iglesıas da gelebilir

 

Bugünlerde Dance Again adlı turnesi için dünyayı dolaşan Jennifer Lopez, Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Turnede Lopez'e eşlik eden Enrique Iglesias'ın Türkiye 'ye gelip gelmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Son albümü Love'la büyük beğeni toplayan ünlü yıldızın İstanbul konserinin biletleri önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

 

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