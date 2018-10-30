Lopetegui resmen kovuldu!

Çok kötü bir sezon geçiren Real Madrid'de beklenen son gerçekleşti. Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan Madrid ekibinde, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildi.

İspanyol futbol adamının, 2018 Dünya Kupası öncesi İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden kovulmasıyla 12 Haziran'da başlayan olaylı Real Madrid macerası, henüz 5 ayı bulmadan sona erdi.

Son olarak La Liga'da Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Madrid'de göreve geçici olarak 2. takımı çalıştıran Santiago Solari getirildi.

Lopetegui'nin yerine geçecek isim henüz belli değilken, İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin ismi öne çıkıyor.