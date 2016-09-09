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BBC Türkçe

Londra'nın ünlü sanat galerisi Matisse portresini çalmakla suçlanıyor

Londra'daki The National Gallery, Matisse'in 1908'de yaptığı bir portrenin yasal varisleri tarafından dava ediliyor.

09 Eylül 2016 18:10

Londra'daki The National Gallery sanat galerisinde sergilenen Matisse imzalı portrenin sahibinin torunları, resmin kendilerine teslim edilmesi için galeriye dava açtı.

Portre Matisse'in Greta olarak da bilinen öğrencisi Margarete Moll'a ait. Moll'un üç torunu The National Galeri'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çalındığını iddia ettikleri resmi izinsiz şekilde sergilemekle suçluyorlar.

Portrenin kendilerine ait olduğunu savunan Oliver Williams, Margarete Green ve Iris Filmer, Çarşamba günü New York'ta mahkemeye başvurdular ve resim kendilerine verilmediği takdirde 30 milyon dolarlık tazminat istediler.

Avukatları David Rowland Reuters haber ajansına "Bu onların büyük annelerine ait bir miras. Çalınmış tabloları müzelerin koleksiyonlarına eklemesi ahlaki ve yasal açıdan doğru değil" dedi.

The National Gallery ise portrenin yasal belgelerine sahip olduklarını, dolayısıyla sergileme hakkının kendilerinde bulunduğunu söyledi.

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