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Dünya

Londra'nın ünlü meydanı sonbahara kadar karanlık kalacak

Londra'nın ünlü Piccadilly Circus meydanındaki dev elektronik reklam panoları, sonbahara kadar sürecek yenileme çalışmaları kapsamında devre dışı bırakıldı

16 Ocak 2017 22:36

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Piccadilly Circus meydanındaki ışıklı reklam panoları, yenileme çalışmaları sebebiyle bu sabah karanlığa büründü.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez uzun süreli olarak devre dışı bırakılan panoların sonbaharda yeniden ışıklandırılması bekleniyor. Yenileme süreciyle altı panonun yerine tek bir dev ekranın konulması ve altı reklamın tek ekrana paylaştırılması planlanıyor.

Ekranlar, İkinci Dünya Savaşı dışında, Prenses Diana ile İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in cenazelerinde de saygı amacıyla devre dışı bırakılmıştı.

Yenileme çalışmalarının ardından panolarda reklamların yanı sıra canlı yayınların ve hava durumunun da verilmesi amaçlanıyor. 109 yıldır meydanı süsleyen panolar, tadilat süresince dijital olmayan reklam afişleriyle kaplanacak.

Londra'nın turistik yerlerinden olan Piccadilly Circus meydanından yılda yaklaşık 100 milyon kişinin geçtiği tahmin ediliyor. Şehri ziyaret edenler, panoların önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

 

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