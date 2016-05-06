Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı



İngiltere'nin başkenti Londra'da belediye başkanlığının muhafazakârlardan İşçi Partisi'ne geçeceği anlaşılıyor. İşçi Partili aday Sadiq Khan son sandık anketlerine göre muhafazakâr rakibi Goldsmith'i geride bıraktı. İskoçya'daki seçimlerin de sürprizle sonuçlanması bekleniyor.

Sekiz yıldır Londra'nın belediye başkanlığını yapan muhafazakâr Boris Johnson yeniden aday olmayacağını ve ‘büyük politikaya' hazırlandığını duyurmuştu.

Pakistan asıllı liberal aday Sadiq Khan'oy oranının yüzde 57'yi bulacağı tahmin ediliyor. Resmi sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak. Khan seçimden önce favori gösterilmekteydi. Muhafazakâr Parti seçim kampanyası sırasında Khan'ın Müslüman oluşunu öne çıkarmış ve Başbakan David Cameron da Khan'ın radikal dincilerle ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

İngiltere'nin diğer kesimlerindeki yerel idareler seçimlerinde ise İşçi Partisi'nin oyları azaldı. Yarısı tamamlanan oy ayrımına göre İşçi Partisi belediye meclislerinde onlarca üyelik kaybetti. Anketlere göre, İşçi Partili seçmenler Avrupa karşıtı Ukip partisine oy verdi. Galler'de milliyetçi partinin ilk kez parlamentoya girmesi bekleniyor.

İşçi Partisi İskoçya'da oy kaybetti

İşçi Partisi İskoçya'da da önemli oranda oy kaybetti. İşçi Partisi'nin oyları muhafazakârlarla İskoçya Milliyetçi Partisi'ne kaydı. Milliyetçi Parti'nin parlamentodaki çoğunluğunu arttırması bekleniyor. Partisinin ‘tarihi zafer' kazandığını söyleyen Başbakan Nicola Sturgeon'un partisi seçimden önce de tek başına hükümet ediyordu. Muhafazakâr Parti'nin oylarını arttırarak İskoçya'da ikinci parti durumuna gelmesi bekleniyor.

40 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Britanya'daki bölgesel ve yerel seçimlerin 23 Haziran'daki Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referandum açısından da önemli olduğu kaydediliyor. Londra ve İngiltere'nin diğer büyük şehirlerindeki belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.