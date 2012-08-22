Londra’nın en iyi 7. restoranı Türk

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve iki Türk kardeş tarafından işletilen kebapçı, seyahat sitesi “TripAdviser” tarafından Londra’nın en iyi 7. Restoranı seçildi.

'Meze Mangal' adlı lokanta popüler 5 yıldızlı otelleri geride bırakarak ziyaretçilerinden %95 oranında olumlu not aldı.

12 yıl önce Şahin ve Ahmet Gök tarafından kurulan; pide, kebap ve lahmacun gibi Türk mutfağının geleneksel tatlarını ziyaretçilerin beğenisine sunan restoran seyahat sitesinde yer alan 10 bin yorumla “En iyi restoranlar” listesindeki yerini aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Gök kardeşler yemekleriyle elde ettikleri başarıyı duyduklarında çok sevindiklerini söylediler.

Şahin Gök sonucun gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız işi çok seviyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Müşterilerimizden böyle bir geri dönüş almak harika bir duygu. Özellikle yağlı döner satan restoranlar yüzünden Türk yemeklerine pek rağbet yoktu. Biz bu imajı değiştirmek için çok çalıştık. Masalara güzel örtüler serdik, zarif şarap kadehleriyle servis yaptık. Her şeyden önemlisi her zaman müşterilerimize taze yemek sunduk. Ayrıca ekmek dahil restorandaki bütün yemekleri kendimiz yaptık.”

Gök kardeşler önümüzdeki günlerde restoranlarını büyüterek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. (ntvmsnbc)