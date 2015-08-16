Londra'nın Batman'ı Adnan mı?

Londra’nın güneydoğusundaki Bromley semtinde halkı sokak faillerina karşı koruyan ‘Bromley Batman’i’ lakaplı maskeli savaşçının 26 yaşındaki Türk asıllı özel antrenör Adnan Tatlıcıoğlu olduğu iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesi, Batman’in en son geçen hafta Cornwall kentinde bir işadamını soymaya çalışan iki saldırganı dövdüğünü ve Tatlıcıoğlu’nun da aynı tarihlerde bu şehirde tatil yapmakta olduğunu belirleme ettiklerini açıkladı.

‘Suçla savaşıyorum'

Haberinde Tatlıcıoğlu’nun Batman tişörtü giymiş bir fotoğrafını kullanan gazete, Facebook hesabında Superman fotoğrafı paylaşıp “Her yerde suçla savaşıyorum” yazdığına da dikkat çekti.

Gazete, Tatlıcıoğlu’nun Bromley Batman’i olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini yalnız onu tanıyan arkadaşlarının bütün İngiltere’de ün kazanmış maskeli kahramanın o olmasından yüzde 95 oranında emin olduğunu yazdı. The Sun gazetesi Bromley Batman’ini tanıyanların kendileri ile iletişime geçmesini de talep etti.

Batman'in icraatları

– Geçen yıl Haziran ayında bir işadamı, Bromley’de bir grup gencin kendisine bıçak çektiğini, maskeli bir adamın gelip kendisini kurtardığını ifade etti.

– Şubat’ta bir kadın yine maskeli bir kahramanın kendisini bir kapkaççıdan kurtardığını belirtti.

– Mart ayında Greenwich’te bir kadın kendisine tecavüz etmek isteyen saldırganın elinden bir ‘süper kahraman’ yardımıyla kurtulduğunu ifade etti.