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Yaşam

LONDRA'DAN YOLA ÇIKAN GAZZE KONVOYU İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 19:20

-LONDRA'DAN YOLA ÇIKAN GAZZE KONVOYU İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin ve Gazze'nin dışında her yerde Müslümanlara yardım edeceklerini belirterek, ''Batı Şeria'daki işgalcilerin elinden Müslüman kardeşlerimizi kurtaracağız'' dedi. Filistin halkına destek amacıyla organize edilen Viva Palestina Hareketinin, 45 araçtan oluşan Gazze'ye gidecek Avrupa konvoyu, dün İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek, İstanbul'a ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Viva Palestina Hareketi aktivistleri, 45 araçlık konvoyla geldikleri Feshane'de basın toplantısı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Mavi Marmara baskınında hukuk dışı bir adım atmadıklarını, BM raporunun da her anlamıyla gerçeği ortaya koyduğunu ve İsrail'in gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti.  Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''İsrail, bu olayda takındığı tavırla, tarafını belli etmiş oldu. Biz, Gazze bölgesine yardım götürmek isteyenlerle irtibata geçeceğiz. Yardım konvoyunun Mısır'dan geçirilmesi için Mısır ile diyalog halindeyiz.  Müslümanlara, sadece Filistin ve Gazze'de değil, her yerde yardım edeceğiz. Batı Şeria'daki işgalcilerin elinden Müslüman kardeşlerimizi kurtaracağız. Gazze'den sonra Batı Şeria'daki Müslüman kardeşlerimizin elinden evleri alınıyor, yaşam alanları kısıtlanıyor. İşgallerin devam etmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağız. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi bir arada ibadet edebilecek. Dünya barışını hakim kılmak için çalışıyoruz.'' Viva Palestina Hareketi temsilcisi eski İngiliz Parlementer George Galloway da Filistin'de yaşanan olayların insanlık dışı olduğunu belirterek, İsrail'in cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. -VİVA PALESTİNA KONVOYU- İngiltere'den 18 Eyülülde yola çıkan ve Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı geçerek, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan konvoyun başında eski İngiliz parlamenter George Galloway bulunuyor. Aralarında ambulansların da olduğu 45 araçtan oluşan konvoy, Türkiye'de 5 gün kalacak. Londra merkezli konvoy, Gazze'ye 10 milyon dolar değerinde insani yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyor. Konvoy, 5 gün sonra Ankara, Kayseri, Adana, Gaziantep ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçecek.

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