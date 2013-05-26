Londra'dan sonra Paris'te de bir asker boynundan bıçaklandı!

Fransa’nın başkenti Paris’ten, hafta içinde Londra’da gerçekleşen saldırıya benzer bir haber geldi. Devriye görevi sırasında saldırıya uğrayan bir asker, boynundan bıçaklandı.

Paris'te de bir asker, devriye görevi sırasında boynundan bıçaklandı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Fransız basını şüphelinin otuz yaşlarında ve Kuzey Afrika kökenli olduğunu yazdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde benzer bir saldırı düzenlenmişti.

Ellerinde satır olan iki kişi, saldırdıkları bir askeri sokak ortasında öldürmüştü.