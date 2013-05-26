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Dünya

Londra'dan sonra Paris'te de bir asker boynundan bıçaklandı!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki asker cinayetinin ardından benzer bir haber de Fransa'dan geldi

26 Mayıs 2013 12:42

Fransa’nın başkenti Paris’ten, hafta içinde Londra’da gerçekleşen saldırıya benzer bir haber geldi. Devriye görevi sırasında saldırıya uğrayan bir asker, boynundan bıçaklandı.

Paris'te de bir asker, devriye görevi sırasında boynundan bıçaklandı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Fransız basını şüphelinin otuz yaşlarında ve Kuzey Afrika kökenli olduğunu yazdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde benzer bir saldırı düzenlenmişti.

Ellerinde satır olan iki kişi, saldırdıkları bir askeri sokak ortasında öldürmüştü.

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