Londra'dan Dubai'ye gitmek istediler, kendilerini Türkiye'de hapiste buldular

Londra'da yaşayan İspanyol Jimena Rico ve Mısır doğumlu Şaza İsmail'in aşk hikayesi bundan birkaç ay öncesine kadar gayet sıradan bir öyküydü.

Ancak İsmail'in babasından gelen ve ikiliyi Dubai'ye çağıran bir telefonla her şey bir anda değişti.

Aile ziyareti diye Dubai'ye yola çıkan çift, kendilerini içinde ölüm tehditleri, sınırlardan geçiş ve "beklenmedik, insanlık dışı ve korkunç" davranıldığını öne sürdükleri Türkiye'de bir hapis sürecini de barındıran bir korku filminde buldu.

Kabus gibi geçen bu maceranın ardından sağ salim Rico'nun memleketi İspanya'nın Torrox kentine ulaşmayı başaran çift, burada kameraların karşısına geçip son üç haftada başlarına gelenleri anlattı.

Rico, sevgilisi İsmail'in ailesi tarafından Dubai'ye davet edildiklerini ancak oraya ulaşınca aslında bunun çifti ayırmak için kurulmuş bir tuzak olduğunu fark ettiklerini anlatıyor:

"Size hikayemizin tamamını anlatmak istiyorum. Çünkü eşcinsel olduğu için baskı altında yaşayan birçok kişiye anlatacaklarımızın yardımcı olabileceğini düşünüyorum."

28 yaşındaki Rico, İsmail'in babasının kızını telefonla arayarak annesinin hastanede olduğunu söylediğini ve bunun üzerine ikilinin 14 Nisan'da Londra'da Dubai'ye uçtuklarını anlatıyor:

"Ancak bu bir tuzakmış. Oraya vardığımızda, bizi ölümle tehdit etti ve lezbiyen olduğumuz için hapse girebileceğimizi söyledi."

Rico, 21 yaşındaki sevgilisi İsmail'in ailesi tarafından alıkonulduğunu belirtiyor.

Çift bir yolunu bulup kaçmayı başarmış ve bir şekilde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ulaşmış. Niyetleri kendilerini buradan Londra'ya gidecek bir uçuşa atmaktı.

Ancak bunca yol gitmelerine rağmen tehlike geçmemiş. İsmail'in babası bu kez Gürcistan'da havaalanında karşılarına çıkmış. Burada çift ile baba arasında tartışma yaşanmış ve babası İsmail'in hem Mısır pasaportunu hem de içindeki İngiltere vizesini yırtıp atmış.

Rico, bu noktada Gürcü polisinin kendilerine Türk sınırına kadar eşlik ettiğini anlatıyor.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da çiftin Samsun'da yakalandığını ve İstanbul'a götürüldüğünü söylüyor.

Rico, İstanbul'da kendilerine üzerinde yazanları anlamadıkları bir takım kağıtlar imzalatıldığını ve "terörle bağlantılıymış gibi duran" bir suçlama yöneltildiğini öne sürüyor.

Rico bu noktada bir şekilde ailesiyle temasa geçmiş ve ailesi de İspanyol polisine haber vermiş.

Türkiye'de cezaevinde geçen üç günün ardından İspanyol Dışişleri Bakanlığı çiftin serbest bırakılmasını ve İspanya'ya getirilmesini sağlamış.

Rico, "Oradan hiç çıkamayacağımızı düşündüm. Bana "Sen gidebilirsin ama İsmail burada kalıyor" dediler. Onu bırakamazdım" diyor.

Ancak İsmail'in babası bambaşka bir hikaye anlatıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen baba, İspanyol Antena 3 kanalına yaptığı açıklamada, Tiflis Havaalanı'na seyahat ettiğini ve burada kızını geri götürmeye çalıştığını kabul ediyor:

"Dubai'ye geldiklerinde kızımı kucakladım. Bana Londra'da kalmak istediğini söyledi, ben de ona eve gelmesini ve lezbiyenliğini konuşmak istediğimizi söyledim. Annesine mesaj atmış ve lezbiyen olduğunu söylemiş. Böyle söyledi işte, kısa mesajla."

Rico, şu anda geçici vizeyle İspanya'da bulunan sevgilisiyle evlenmeyi istediğini söylüyor.

İsmail'in babası ise kızına psikoloğa götürmeyi önerdiğini ve bunun üzerine kızının da Dubai'de kalıp okuluna devam etmeyi kabul ettiğini söylüyor. Babanın iddiasına göre, bu konuşmadan kısa bir süre sonra İsmail ortadan kayboldu:

"Kaybolduktan sonra polise gittim. Bir arkadaşı, Şaza'nın Gürcistan'da olduğunu söyledi. Kızımın evden kaçtığı ya da kaçırıldığı ihbarında bulundum."

Baba, Tiflis'e de bir avukatla birlikte gittiğini ancak havaalanında yırttığı belgelerin kızının eski pasaportu olduğunu öne sürüyor.

Rico, sevgilisinin babasının kendince doğru olanı yaptığını kabul ediyor:

"İsmail'in babasının kızını çok sevdiğini biliyorum. Ancak kafası çok dar ve bu yüzden de bizi anlamıyor."

Rico, sevgilisi Şaza İsmail ile evlenmek istediğini de söylüyor.