Londra'daki yangının görgü tanıkları anlatıyor: 'Bir kadın bebeğini camdan attı, bir adam fırlayıp bebeği tuttu'

İngiltere'nin başkenti Londra'da en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Görgü tanığı Daniel, BBC'ye, "Kapana kısılmışlardı. Aşağı inemiyorlardı, özellikle de en üst kattan... İnsanlar yandı. Kendi gözlerimle gördüm. İnsanların atladığını gördüm." açıklamasında bulundu.

Dördüncü katta yaşayan Zoe ise kapısına birinin vurup 'yangın var' demesiyle dışarı çıktığını anlatıyor:

"Dışarı çıktığımda her yer dumanla kaplanmıştı, ancak yangın alarmının sesi bir türlü kapanmıyordu, ki bu da çok korkutucuydu.

"Daha sonra merdivenleri indim. Yangının daireleri sardığını görebiliyordunuz.

"Yangının bir buzluktan kaynaklandığını söylüyorlar, bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama koca yangının dördüncü kattan başlayıp bu kadar yukarı çıktığını görmek korkunç.

"Aşağıya indiğimizde insanların herkesin dikkatini çekmek için için mutfak ve banyo ışıklarını açıp kapadıklarını gördük."

Karşı kulede oturan Paul Littlejohn ise gece 01:30'da kalktıktan sonra yolun karşısına baktığını ve binanın 'her camından ateş çıktığını, pencerelerinin patladığını ve kuleli bir cehenneme benzediğini' söylüyor:

"Eşyalar çöküyordu, insanlar çığlık atıyordu, yangından kaçmak için atlıyorlardı, çarşafları birbirine bağlayıp aşağıya salıyorlardı, çıkmaya ve tırmanmaya çalışıyorlardı.

"Tamamen bir kabustu, tamamen..."

Samira Lamrani, 9'uncu ya da 10'uncu kattan atılan bir bebeğin bir adam tarafından yakalandığını söylüyor:

"İnsanlar camlara çıkıp pencerelere vurmaya ve çığlık atmaya başladı.

"Pencereler yarı açıktı, bir kadın bebeğini atsa tutabilecek biri var mı diye bakıyordu.

"Biri tuttu, kalabalığın arasından bir adam fırladı ve bebeği tuttu.

"Camlardakilere yardım çağırdıklarını ve 999'u aradıklarını söyleseler de camlardakilerin bakışları ölü gibiydi.

"Kızımın bir arkadaşı bir adamın kendine evdeki eşyalardan bir paraşüt yapıp atladığını görmüş.

"Yukarı baktıkça, kat üzerinde başka bir kat görüyordum. Sayısız insan... Birçoğu çocuk, onların o ince sesi çok uzun bir süre benimle kalacak."

Jody Martin, ilk itfaiye aracının gelmesinin ardından olay yerine gittiğini söyledi:

"Bir kişinin düştüğünü gördüm. Bir başka kadının bebeğini pencereden dışarı doğru tuttuğunu gördüm, çığlıklar duyuyordum.

"Herkese aşağı inmelerini söyledim, ancak 'Dairelerimizden çıkamıyoruz, duman koridorları sarmış bir halde' dediler."

Komşu Tamara, binanın sağının tamamen yandığını anlatıyor:

"İnsanların 'yardım edin' diye bağırdığını duyuyorduk, kardeşim alana doğru koştu, insanlar 'çocuğumu kurtarın' diye çocuklarını atıyordu.

"İtfaiye ekibi, ambulans, polis, kimse bir şey yapamadı, içeri giremedi. Her şey çok hızlı gelişti."

Binanın alt katlarındaki bir evde yaşayan Ann Waters, binadan molozların dökülmeye başlamasıyla evinden çıktığını aktarıyor:

"En kötüsü çığlıklardı, binanın dibinden insanların 'yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duyabiliyordum.

"Öylece tutuldum kaldım. Yan kapıdaki adam insanlara binadan çıkmaları için bağırıyordu.

"Tam bir kabus gibiydi."