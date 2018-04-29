Londra'daki yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Londra polisi, dün 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığını açıkladı. Hastanelerde tedavileri süren 37 kişiden 17'sinin durumları kritik.

Yetkililer ölü sayısının artmasını beklediklerini, binadaki cesetlerin bazılarının teşhis edilmesinin haftalar sürebileceğini söylüyor.

Londra İtfaiye Dairesi Başkanı Dany Cotton, özel ekiplerin dairelere girebilmeleri için hala yapılması gerekenler olduğunu, özel olarak eğitilmiş köpeklerini de kullanacaklarını açıkladı.

Kontrol altına alınması 24 saatten uzun süren, İngiltere'de modern zamanların en büyük yangınlarından birinin nedeni henüz bilinmiyor.

Halen yakınlarını arayan çok sayıda aile var.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Londra millletvekillerinden David Lammy ise yangının sorumlularının gözaltına alınmaların ve "taksirle adam öldürme" suçundan yargılanmalarını istedi.

Olay yerini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Theresa May ise yangınla ilgili olarak kapsamlı soruşturma başlatma sözü verdi.

Bu ziyaretten sonra açıklama yapan polis yetkilileri, soruşturmayı başmüfettiş Matt Bonner'in yürüteceğini duyurdu.

Yangın Çarşamba günü yerel saatle 00:54'te yüzlerce insan uyurken çıkmıştı. İtfaiyeye haber verilmesi sonrası pek çok kişi komşuları ya da aşağıdan bağıranlar tarafından uyandırılarak binayı terk etmişti.

İtfaiye ekipleri aralarında çocukların da olduğu 65 kişiyi kurtarmıştı ancak bazı kişilerin duman ve alevlerin sardığı evlerinde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Yangın nedeniyle evsiz kalan onlarca kişi geceyi geçici kurtarma merkezlerinde geçirdi. Olay yeri yakınındaki bir duvar da baş sağlığı dilekleriyle kaplandı.

Hayatını kaybedenler için İngilizce ve Arapça yazılar ve fotoğraflar bırakıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kalbinin ailelerle birlikte olduğunu söyledi.

Yangın yerinde hüznün yanı sıra öfke de vardı. Binada yaşayanlar dile getirdikleri güvenlik kaygılarının dikkate alınmadığını savunuyor.

Alevlerin bu kadar hızlı yayılarak bütün binayı nasıl kapladığı sorusu dile getiriliyor.

BBC Newsnight programının siyaset editörü Chris Cook, Grenfell Kulesi olarak bilinen binanın dışının 2015 yılındaki tadilat sırasında plastik ile kaplandığını ve Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya'da bu kaplamanın yapıldığı yüksek katlı binalarda da daha önce yangın çıktığını söylüyor.

Yerel yönetim, şimdiye kadar 44 ailenin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Evsiz kalanlar için İngiliz halkı gıda, kıyafet ve battaniye yardımı yapıyor. Bazı gönüllüler bu sabah fazlalığından ötürü bağışları artık geri çevirdiklerini söylediler.