Londra'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Londra'nın batısındaki Kensington semtinde geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıktı.

Londra Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden Stuart Cundy, bu kişilerin ya hayatlarını kaybettiklerini ya da kayıp olsalar da yaşamlarını yitirdiklerinin varsayıldığını söyledi.

Stuart Cundy ayrıca yangının çıktığı Grenfell Tower binasındaki hasar nedeniyle bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar alacağını söyledi.

Cundy binanın durumunu ise "tarif edilemez" olarak nitelendirdi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının hala değişebileceğini söyleyen Cundy, "Binada bize bildirilenler dışında da insanlar kalmış olabilir. Ayrıca kimsenin kayıp olduğunu bilmediği kişiler de olabilir" dedi.

Polis 24 katlı binada arama çalışmalarının zorluğunu göstermek için fotoğraflar da yayımladı.

Londra'nın en lüks semtlerinden biri olan Kuzey Kensington'da düşük gelirlilerin oturduğu belediyeye ait sosyal konutta Salı gecesi çıkan yangının nedeni hala bilinmiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cuma günü yangın bölgesini ziyaret etmiş, protesto gösterilerine hedef olmuş ve yuhalanmıştı.

Londra'nın farklı yerlerinde düzenlenen eylemlerde de başbakana istifa çağrıları yapılmıştı. Cuma akşamı Başbakanlık'a yürüyen kalabalık, ellerinde "Grenfell için adalet," "May gitmeli" ve "Ellerinizde kan var" yazılı pankartlar taşımıştı.

Kensington ve Chelsea Belediyesi de yangın felaketine yaklaşımı nedeniyle eleştiriliyor.

Geçen hafta 60 kişilik bir grup, belediye binasını basmış ve yangın nedeniyle evsiz kalanların "hemen şimdi" yardıma ihtiyaçları olduğu talebi dile getirmişlerdi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da yaptığı açıklamada yangının "uzun yıllar boyunca yerel yönetimler ve hükümetlerin ihmalinin neden olduğu önlenebilir bir kaza" olduğunu söyledi.