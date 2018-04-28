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Dünya

Londra'daki Türkçe Tiyatro Festivali yoğun ilgi gördü

Celal Sönmez / Londra, 28 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık başkenti Londra’da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’den gelen ünlü tiyatro sanatçıları sanatseverlerle buluştu

28 Nisan 2018 13:27

Celal Sönmez / Londra, 28 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık başkenti Londra’da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’den gelen ünlü tiyatro sanatçıları sanatseverlerle buluştu.
Oyun yazarı Saray Karakuş ve Oyuncu Ümit Baysal tarafından organize edilen ve Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Theatre Sanat Merkezinde üç gün sürecek Türkçe Tiyatro Festivali’nde yedi oyun ve dokuz workshop yer alacak.
Festivale Türkiye’den gelen Tamer Levent, Cezmi Baskın, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Müfit Can Saçıntı, Belçim Bilgin, Yılmaz Öğüt, Kemal Başar, Eda Kandulu, Galip Erdal, Tuğçe Aydın, Özgün Uğurlu ve Savaş Özdemir katıldı.
Türkçe Tiyatro Festivali’nin Cuma günü yapılan açılış galasında düzenlenen panelde, sanatçılar Türkiye’de sanata genel bakış ve tiyatro alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek izleyicilerden gelen soruları cevapladılar.
Festival galasında, Yönetmen Kemal Başar’ın hazırladığı \"Gözlerin Ardında\" adlı müzikal sergilendi. Oyunda, Down Sendrom’lu doğan bir çocuğun ve annesinin yaşam hikâyesi anlatılırken, aynı zamanda bu yaşam hikâyesine insanların bakış açısı ve duyarlılıkları irdeleniyor.
Londra’da Türkçe Tiyatro Festivali’nin birincisini Mayıs 2017 de başlatan Saray Karakuş, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sanatsal faaliyetleri daha da geliştirmeye çalışacaklarını belirtti.
Ümit Baysal da Saray Karakuş ile harika bir projeyle bir araya geldiklerini belirterek, \'\'Önümüzdeki yıllar için çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz\'\' dedi.
Tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gören festival Pazar günü sona erecek. (Fotoğraflı)

 

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