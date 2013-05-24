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Dünya

Londra'daki saldırıda 2 kişi gözaltında

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir askeri satır ve bıçakla öldürdükten sonra polisin vurarak yakaladığı iki saldırganın soruşturması devam ediyor

24 Mayıs 2013 10:53

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün iki saldırganın bir askeri sokak ortasında bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard, 29 yaşındaki bir kadın ve bir erkeğin cinayeti planlamak şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganların kimliği ise henüz açıklanmadı.

Olayın ardından Essex ve Gillingham'daki 2 camiye saldırı düzenlenmiş, Essex'teki camiye elinde bıçakla giren 43 yaşındaki bir kişi yakalanmıştı. Bir başka kişi ise Gillingham'daki camiye ırkçı saldırı düzenlediği şüphesiylegözaltına alınmıştı.

Saldırganlar, İngiliz askeri, sokak ortasında öldürdükten sonra ellerindeki satırı sallayarak kamera kaydı yapmış, "Dişe diş, kana kan" diye bağırmıştı. Olay yerinde kasap bıçakları, bir satır ve bir de pala bulunmuştu.

Olayın ardından İngiltere Başbakanı David Cameron Fransa ziyaretini yarıda keserek, durumu değerlendirmek üzere ülkesine dönmüştü.

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