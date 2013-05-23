Londra'da 'Müslümanların intikamı' için satırlı asker cinayeti

Londra'nın güneydoğusundaki Woolwich'te iki kişi bir askeri bıçakla öldürüp kafasını kesti. Gündüz vakti sokakta meydana gelen olayda satır, bıçak ve tabanca taşıyan saldırganlar, ortaya çıkan video görüntülerinde elleri kan içinde 'Sizinle savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yapmamızın tek nedeni Müslümanların her gün ölmesi. Bu İngiliz asker, göze göz, dişe diş' derken görülüyor.

İki saldırganın polisle girdiği çatışma sonrasında yakalandıkları belirtildi. Saldırganlardan biri ağır yaralı.

Saldırganın cinayeti meşrulaştırmak adına kanlı ellerinde cinayet silahı ile "bunu gördüğünüz için üzgünüz ama bizim ülemizde bunu her gün görmek zorunda kalıyoruz" dediği video şöyle:

Cesedi caddeye bıraktılar

Doğan Haber Ajansı'ndan Gonca Yağcı'nın haberine göre, satırla saldırdıkları öğrenilen kişiler polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları saldırganların askeri öldürdükten sonra cesedini sokağa bıraktıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron saldırıyı 'şok edici' olarak yorumlarken, polisin olayla ilgili inceleme yaptığını, ancak büyük bir olasılıkla terörist bir saldırı olduğu yönünde işaretler olduğunu açıkladı. Sadece acil durumlarda toplanan 'kobra' toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Teresa May ise saldırıyı 'barbarca' olarak yorumladı.

İngiliz TV kanalı ITV, bir cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri yayınladı. Videoda siyahi bir adamın elinde kanlı bir bıçağı tuttuğu görülüyor. Kanal ayrıca Nijerya kökenli olabileceği ifade edilen adamın 'Sizinle savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yapmamızın tek nedeni Müslümanların her gün ölmesi. Bu İngiliz asker, göze göz, dişe diş' dediğini aktardı. İngiliz basını görüntüleri yayınlarken adamın cihad çağrısı yaptığını iddia etti.

Guardian gazetesi ise LBC radyoya konuşan bir görgü tanığının 'bu zavallı adamı kesiyorlardı, doğruyorlardı' dediği öğrenildi. Polis saldırının gerçekleştiği caddeyi güvenlik çemberi altına aldı.

Müslümanlardan birlik çağrısı

Saldırının ardından Müslümanlara ait bazı binalara saldırılar düzenlenirken, İngiltere'deki Müslüman kuruluş ve derneklerden saldırıyı kınayan açıklamalar geldi. İngiltere Müslüman Konseyi yaptığı açıklamada, barbarca olarak nitelendirdiği saldırının İslam ile ilgisi olmadığını belirterek Müslüman ve Müslüman olmayanlara nefrete ve düşmanlığa karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

'İslamcı solucanlara teslim olmayacağız'

Kar maskeleri takarak polisle çatışmaya giren ve camiye saldıran aşırı sağcı EDL üyeleri, "İslamcı solucanlara teslim olmayacağız" sloganı attı.

EDL grubunun lideri Tommy Robinson, "Liderlerimiz yeterince güçlü değil. Bütün bunların olmasına onlar izin verdi. İnsanlar "Müslüman" sözcüğünü bile kullanmaya korkuyor. Kendilerini savunmaktan korkuyorlar. Ama artık yeter. Bu ülkenin insanları çok öfkeli ve artık yeter" dedi.

Soruşturmayı terör ekipleri yapıyor

İngiliz polisi Scotland Yard, olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğünü açıkladı.

Öldürülen kişinin üzerinde orduyla yardımlaşma kuruluşuna ait "Help for Heroes (Kahramanlara Yardım)" yazılı bir tişört bulunduğu belirlendi.

Saldırganlar, bu kişiyi sokak ortasında öldürdükten sonra kanlı ellerindeki satırı sallayarak, "Dişe diş, kana kan" diye bağırmıştı.