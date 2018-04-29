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BBC Türkçe

Londra'daki Parson's Green metro istasyonunda 'patlama'

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda bir patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Londra Polisi, bölgede incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda bir patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Londra Polisi, bölgede incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.

Sosyal medyada, vagonlardan birisinde bir patlama meydana geldiği, yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler paylaşılıyor.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.

Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef.

Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" diyor.

Lateef, yaşanan panik ve kaçışma anında izdiham çıktığını ve yaralanan kişiler gördüğünü söyliyor.

BBC News sunucusu Sophie Raworth, bacağından yaralanmış bir kadının sedyeyle taşınırken gördüğünü aktarıyor.

24 yaşındaki görgü tanığı Alex Littlefield olay yerinde yaşananları "Parsons Green istasyonunun girişine doğru yürüyordum. Bir anda herkesin dışarıya doğru kaçıştığını gördüm. Herkes oldukça korkmuş gözüküyordu" diyerek anlatıyor.

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