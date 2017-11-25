Londra'daki panik sonrası kapatılan metro istasyonu tekrar açıldı

Aynur TATTERSALL / LONDRA, 24 KASIM (DHA) - İngiltere\'nin başkenti Londra\'da Oxford Circus metro istasyonunda yaşanan paniğin ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. İngiliz polisinin müdahalesi ve incelemeleri sonrası istasyon tekrar açıldı.

Başkent Londra\'nın ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunan Oxford Circus metro istasyonunda yerel saatle 16.37\'de (TSİ 19.37) silah sesleri duyulması iddiası üzerine polise yardım çağrısı gelmiş, Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları kapatılmıştı. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), güvenlik yetkililerinin olaya \"terör bağlantılı bir olaymış gibi\" müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken bölgenin güvenlik kordonu altına olduğu belirtti. Londra polisinden yapılan ortak açıklamaya göre ise bölgede ateş edildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığı kaydedildi.

Londra Ambulans Hizmetleri, ihbarın ardından bölgeye 3 itfaiye aracı ile 15 itfaiye erinin gönderildiğini açıklamıştı.