Londra'daki Pakistanlılardan Suriye'ye insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNGİLTERE merkezli Muslim Hands (Müslüman Eller) yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında, Londra kentinde yaşayan Pakistanlılar tarafından toplanan 64 TIR\'da toplam 1320 ton un ve pirinç, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı\'na teslim edildi.

Yardımların bir kısmı Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan geçirilerek idlib kırsalındaki savaş mağdurlarına ulaştırılırken, bir kısmı da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Hatay ve Adana\'daki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtıldı. Muslim Hands (Müslüman Eller) Yardım Derneği Başkanı Syed Lakht e Hassanain ve beraberindeki 13 kişilik heyetle birlikte Adana\'nın Sarıçam bölgesinde bulunan kampı ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından yardım dağıtımına katıldı. Hassanain, Türkiye\'nin yaklaşık 6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve büyük bir ensarlık görevini üstlendiğini söyledi.

Hassanain ve beraberindeki heyet daha sonra Hatay\'daki Türk Kızılayı\'nın depolarını gezdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ne ve kurum yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



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