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Dünya

Londra'daki otobüsler yakıtlarında kahve telvesi kullanacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - İngiltere'deki otobüsler, Pazartesi gününden itibaren yakıtlarında kahve telvesi kullanmaya başlayacak

20 Kasım 2017 18:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - İngiltere\'deki otobüsler, Pazartesi gününden itibaren yakıtlarında kahve telvesi kullanmaya başlayacak.
İngiltere\'nin başkenti Londra\'da bulunan teknoloji şirketi Bio-bean, kahve atıklarındaki telveden çıkarılan yağ ile dizeli karıştırarak ürettiği biyo-yakıtı Londra\'daki otobüslerde kullanacak. Transport for London (TfL) şirketi, taşıtlardan yayılan gaz emisyonunu azaltma amacıyla, Bio-bean şirketinin ürettiği yakıtı kullanmaya istekli olduğunu söyledi.
İngiltere\'de yemek artıklarındaki yağ ile elde edilen biyo-yakıt, başkentteki 9 bin 500 otobüste kullanılıyor. Fakat Bio-bean şirketinin katkısıyla, kahve telvesinden elde edilen ilk biyo-yakıt, bu Pazartesi kullanılmaya başlanacak. Bio-bean\'in açıklamasına göre, Londra halkı yılda yaklaşık 200 bin ton kahve telvesi üretiyor ve şirket telvedeki atıktan ürettikleri yağ ile B20 adındaki biyo-yakıtı oluşturuyor. Londra\'daki bir otobüsün bir yıllık biyo-yakıtını üretmek için 2.55 milyon bardak kahve telvesi yeterli olduğunu ve Londra halkının çöp olarak gördüğü kahve telvesinden şu ana kadar altı bin litre kahve yağı elde edildiğini söyleyen Bio-bean kurucusu Arthur Kay konuyla ilgili, \"Bu durum, insanların atığı çöp olarak görmeyi bırakıp, geri dönüştürülebilen sınırsız kaynak olarak gördükleri zaman neler yapılabileceğinin bir örneği\" dedi. (Fotoğraflı)

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