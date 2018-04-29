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BBC Türkçe

Londra'daki metro saldırısı: Zanlının ailesi Hollanda'da sığınmacı

Cuma günü Londra metrosundaki Parsons Green İstasyonu'nda meydana gelen saldırının faillerinden biri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşındaki Yahyah Farroukh'un ailesinin, sığınmacı olarak Hollanda'da yaşadığı ortaya çıktı. Yahyah Faroukh'un gaze

29 Nisan 2018 20:30

Cuma günü Londra metrosundaki Parsons Green İstasyonu'nda meydana gelen saldırının faillerinden biri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşındaki Yahyah Farroukh'un ailesinin, sığınmacı olarak Hollanda'da yaşadığı ortaya çıktı.

Arap asıllı gazeteci Jenan Moussa, Twitter hesabından Suriye kökenli Faroukh'un Hollanda'nın güneyindeki Kuzey Brabant eyaletinde yaşayan ailesi ile görüştüğünü duyurdu.

Arapça yayın yapan Dubai merkezli Al Aan Televizyonu muhabiri Moussa, Londra saldırısı zanlısının ebeveynleri, ağabeyi ve yengesi ile konuştuğunu belirtti.

Moussa'ya göre, Hollanda'da sığınmacı olarak yaşayan aile, oğullarının adının metro saldırısına karışması nedeniyle şok içinde.

Ağabeyi, Yahyah Faroukh'un hırslı bir kişi olduğunu ve gazetecilik eğitim gördüğünü belirterek, "Terörizmle ilgisi olduğuna inanamıyorum. İngiltere'yi seviyordu" diye konuştu.

Zanlının ağabeyinin eşi de, Faroukh için, "karıncayı bile incitmezdi" dedi.

İslam, göç ve mülteci karşıtı görüşleriyle bilinen ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, zanlının ailesi ile ilgili olarak Hollanda basınında yer alan haberi, Twitter üzerinden paylaştı.

"Hollanda'nın güneyinde ilticacı olarak yaşıyorlar" ifadesini kullanan aşırı sağcı liderin paylaşımına çok sayıda göçmen karşıtı yorum geldi.

Londra metrosundaki Parsons Green İstasyonu'nda Cuma sabahı gerçekleşen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralanmıştı. IŞİD tarafından üstlenilen saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtilmişti.

Saldırıyla ilgili olarak 21 yaşındaki Yahyah Faroukh'un yanısıra 18 yaşında bir başka zanlı daha gözaltına alınmıştı.

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