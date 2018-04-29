Londra'daki metro saldırısı: Polis 'şüphelilerin peşinde'

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda Cuma sabahı gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası polisin, olayın "faillerini" bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Londra emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yüzlerce polisin güvenlik kameralarını incelediği ve "şüphelilerin peşinde olunduğu" belirtildi.

29 kişinin yaralandığı saldırı sonrası başlayan operasyonlar çerçevesinde "terör tehdidi" seviyesi de en üst düzeye çıkarıldı.

Bu seviye "her an bir saldırı yaşanabilir" anlamına geliyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de Amak haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlendi.

Saldırının "İslam Devleti ile bağlantılı bir birim tarafından" gerçekleştirildiği belirtildi.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley ise IŞİD'in bu tür durumlarda, faillerle irtibatı olsun ya da olmasın saldırıları üstlendiğine dikkat çekti.

Rowley yaptığı açıklamada, halktan, dikkatli olunması ama alarm durumunda olunmamasını istedi.

Cuma sabahı 08.20'de (TSİ 10.20) düzenlenen saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının kısmen başarısız olduğu da belirtiliyor.

BBC muhabiri Danny Shaw, emniyet açıklamasındaki "şüpheliler" ifadesinin, birden fazla saldırgan arandığına işaret ediyor olabileceğini söyledi.

"Terör tehdidinin" en üst seviyeye çıkarıldığını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, ordunun çeşitli görevlerde polise yardımcı olmaya başlayacağını da ifade etti.

Askeri birimlerin, emniyet güçleri ile birlikte görev alması uygulaması, 23 Mayıs'ta gerçekleşen Manchester saldırısı sonrası başlatılmıştı.

Theresa May, ülkedeki ulaşım ağının ve sokakların güvenliği için daha fazla polisin görev alacağını da söyledi.

Cuma günü sabah işe gidiş saatinde yaşanan saldırının görgü tanıkları, patlamanın bir ateş topu yarattığını söyledi.

Olay sonrası hastanelere kaldırılanlar arasında yanık tedavisi görenler ve olay sonrası yaşanan panik sırasında yaralananlar da bulunuyor.

Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" dedi. Lateef, yaşanan panik ve kaçışma anında izdiham çıktığını ve yaralanan kişiler gördüğünü de açıkladı.