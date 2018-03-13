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Kültür-Sanat

Londra'daki dünyaca ünlü sanat vakfının direktörlüğüne Fatoş Üstek getirildi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası alanda çalışmış en ünlü Türk küratörlerden Fatoş Üstek, Londra merkezli dünyaca ünlü sanat vakfı “David Roberts Art Foundation” (DRAF)’ın direktörlüğüne getirildi

13 Mart 2018 18:35

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası alanda çalışmış en ünlü Türk küratörlerden Fatoş Üstek, Londra merkezli dünyaca ünlü sanat vakfı “David Roberts Art Foundation” (DRAF)’ın direktörlüğüne getirildi.
DRAF tarafından yapılan açıklamada, vizyonu, bilgisi ve yeteneğinden dolayı büyük saygı duyulan Fatoş Üstek’in vakfın direktörlüğüne getirildiği belirtilirken, “Üstek, Birleşik Krallık ve uluslararası uzmanlık tecrübesini bize aktarıyor. Kendisinin, vakfı daha geniş bir topluluğa sunarak ve heyecan verici bir programa ön ayak olarak DRAF’ta yeni bir dönem başlatacağına inanıyoruz” ifadesi kullanıldı.
Fatoş Üstek de DRAF’ın şu anda girişimci programıyla Londra’daki en hareketli sanat oluşumlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu vakfın sanat ve sanatçıya olan kayda değer bağlılığını yönetecek olmaktan gurur duyuyorum. Sanatsal ve kritik oluşumlarla yeni bir sayfa açarak DRAF’ın değerlerini geliştirmek için oldukça heyecanlıyım” dedi.
 

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