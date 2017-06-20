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Dünya
Deutsche Welle

Londra'daki cami saldırganının kimliği belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki cami saldırısının failinin, 47 yaşındaki Darren Osborne olduğu bildirildi.

20 Haziran 2017 11:55

İngiliz medyası, Londra'da teravih namazından sonra dağılan cami cemaatini hedef alan minibüslü saldırganın adının Darren Osborne olduğunu duyurdu.

Aracını camiden çıkanların üzerine sürerek, bir kişinin ölümüne neden olan, dokuz kişiyi de yaralayan 47 yaşındaki saldırganın, Galler'in başkenti Cardiff'te yaşadığı ve dört çocuk babası olduğu belirtildi.

Osborne, polis tarafından terör saldırısı olarak değerlendirilen olayın ardından gözaltına alınmıştı. Saldırı, teravih namazından çıkanların, caminin önünde fenalaşan yaşlı bir kişinin etrafında toplandığı sırada gerçekleşmişti. Olayda hayatını kaybeden şahsın da aynı kişi olduğu açıklandı.

ABD de kınadı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, olayı "masum insanları hedef alan korkunç bir terör saldırısı" olarak nitelemişti. Khan, "Aynen Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü'ndekiler gibi bu da ortak değerlerimiz hoşgörü, özgürlük ve karşılıklı saygıya yönelik korkunç bir saldırıdır" ifadesini kullanmıştı.

Londra'daki saldırıya ABD'den de kınama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, terör saldırısı olarak tanımladığı eylemi şiddetle kınadıklarını açıkladı. Nauert, ABD'nin İngiltere'nin yanında olduğunu ve İngiliz yetkililere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP, CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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