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Dünya
Deutsche Welle

Londra'daki bıçaklı saldırıda terör şüphesi

Londra'nın merkezinde dün akşam saatlerinde bıçaklı bir saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş kişiyi yaraladı. 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınırken soruşturmada terör şüphesi üzerinde de durulduğu açıklandı.

04 Ağustos 2016 13:06


Londra'nın merkezindeki Russell Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçen kişilere saldırdı. Saldırı sırasında yaralanan altı kişiden biri, tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının 60 yaşında olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, saldırganın büyük olasılıkla psikolojik sorunları olduğuna dikkat çekti. Londra Emniyeti Özel Operasyonlar Yetkilisi Komser Mark Rowley, "İlk belirlemeler, saldırganın akıl sağlığının bu olayda büyük bir rol oynadığını gösteriyor" dedi. Rowley, soruşturmanın ilk etapta bu doğrultuda yürütüldüğünü açıkladı.

Ancak yetkili, diğer ihtimaller üzerinde de durulduğunu belirtti. Soruşturmada olayın terör saldırısı olup olmadığının da incelendiği ifade edildi.

Komser'den IŞİD uyarısı

Komser Rowley, radikal İslamcı IŞİD terör örgütünün, akli dengesi yerinde olmayan kişileri bilinçli olarak seçip, radikalleştirerek saldırılarda kullandığı uyarısında bulundu.

İngiliz Emniyet Teşkilatı Scotland Yard da Avrupa'da terör tehlikesinin büyümesi nedeniyle Londra sokaklarında görev yapan silahlı polis sayısının artırıldığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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