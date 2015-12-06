Londra'daki bıçaklı saldırıda terör şüphesi



Londra'nın doğusundaki Leytonstone metro istasyonunda cumartesi akşamı yerel saatle 19:00 sularında bir kişi istasyonda bulunanlara bıçakla saldırdı. Olayda bir kişinin ağır, iki kişinin ise hafif yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin ise bulunmadığı kaydedildi.

Olay yerine giden polisin zanlıyı şok tabancasıyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Leytonstone metro istasyonunun bulunduğu hattın büyük bir bölümü üzerindeki ulaşım gece boyunca durdurulurken, söz konusu istasyon da inceleme için polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

Sky News televizyonunun haberinde görgü tanıkları zanlının "Bu Suriye için!" diye bağırdığı bilgisini paylaştı. Londra polisi ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu ifadenin amatör kameralarla çekilen görüntülerde de bulunmadığı belirtildi.

“Paniğe kapılmayın, uyanık olun!”

'Bu olayı bir terör eylemi olarak ele alıyoruz' diyen Londra Emniyeti Terörle Mücadele Daire Başkanı Richard Walton, halka "paniğe kapılmayın ama uyanık olun' çağrısında bulundu.

İngiltere'de Ağustos 2014'ten bu yana terör alarmı düzeyi ikinci seviyede tutuluyor. Ülkede terör tehdidinin seviyesini belirleyen beş kategori bulunuyor.

İngiltere'de Suriye'deki IŞİD hedeflerinin bombalanmasına izin veren tezkere geçen çarşamba parlamentodan geçmiş, perşembe sabahı Kraliyet Hava Kuvvetleri Suriye'deki ilk hava saldırısını düzenlemişti.