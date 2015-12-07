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Dünya
Deutsche Welle

Londra'daki bıçaklı saldırıda IŞİD bağlantısı

Londra'da metro istasyonunda bıçaklı saldırı düzenleyen zanlının cep telefonunda IŞİD ile bağlantılı görüntüler bulundu.

07 Aralık 2015 22:51


Londra'daki Leytonstone metro istasyonunda, etraftaki insanlara bıçakla saldıran zanlının cep telefonunun incelendiği açıklandı. Savcılık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, cep telefonunda zanlının IŞİD örgütüyle bağlantısı olabileceğini gösteren fotoğraflar bulunduğunu açıkladı.

Cinayetle suçlanan 29 yaşındaki zanlı mahkemeye çıkarıldı. İlk ifadesi alınan zanlının bir sonraki duruşmasının Cuma günü yapılması bekleniyor. Saldırganın telefonunda ayrıca İngiliz polisinin eğitim görüntülerinin yer aldığı fotoğraflar da bulunduğu belirtiliyor.

Zanlı, Cumartesi günü metro istasyonunda etrafa saldırmış, iki kişiyi bıçaklamış ve olay yerinde tutuklanmıştı. İngiliz polisi olayın 'terör eylemi' olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Metrodaki bıçaklı saldırı, İngiltere'nin Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamasından iki gün sonra gerçekleşti. Sky News televizyonu görgü tanıklarının, zanlının "Bu Suriye için!" diye bağırdığını anlattıkları bilgisini paylaşmıştı. Ancak görüntülerde ses net duyulmadığı için bu bilgi polis tarafından henüz doğrulanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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