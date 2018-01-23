Londra'da yoğun gaz sızıntısı nedeniyle metro istasyonu kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Charing Cross metro istasyonu yakınlarında ortaya çıkan yoğun gaz sızıntısı nedeniyle, bu sabah (23 Ocak 2018) metro istasyonu kapatıldı.

Yerel saatle saat 02.00 (TSİ 05.00) sıralarında ihbar aldıklarını belirten yetkililer, yaklaşık 20 itfaiyeci ile yangın söndürme ekipmanlarının olay yerinde hazır bekletildiğini açıkladı. İtfaiye birimleri tarafından yapılan çalışmalarda atmosferde yüksek düzeyde doğal gaz tespit edildiği belirtildi. Aralarında bir otel ve gece kulübünün de bulunduğu binalar, patlama riskine karşı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin polis ile işbirliği içinde çalıştığını belirten Londra İtfaiyesi yetkilileri, yaklaşık bin 450 kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Öte yandan, metro işletmeleri tarafından yapılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin olay yerinde hazır bulunduğu ve olası bir patlama ihtimaline karşı metro hattının kapatılarak bölgenin kontrol altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, acil durum hali kalkana kadar yaşanacak sefer iptalleri konusunda uyarıda bulundu.

Metro seferlerinin öğle saatlerinde yeniden başlaması öngörülüyor.