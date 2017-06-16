Londra'da yanan binada ölü sayısı 30'a ulaştı

Londra'da Çarşamba günü 24 katlı bir binada sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı. Polis bir açıklama yaparak yangının çıkmasında suç unsuru teşkil edebilecek bir durumun olup olmadığını araştırdığını söyledi.

Polis şefi Stuart Cundy hayatını kaybetmiş 30 kişiye ek olarak 12'si kritik durumda olmak üzere 24 yaralının halen hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ölenlerden 12'sinin morga kaldırıldığını söyleyen Cundy, bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini ve diğer ölülerin halen binada olduğunu ekledi.

Polis şefi, "Yangından etkilenen ailelerin nasıl hissettiğini anlatabilmek için kelimeler yetersiz kalıyor, ancak sonuna kadar hak ettikleri yanıtları bulmak için yorulmadan çalışmak bizim görevimiz" dedi.

Sebebi belirsiz

Yangının sebebi henüz belirsizliğini koruyor; polis şu ana kadarki bulgular ışığında kasıtlı bir durum olmadığını düşünüyor.

Kraliçe 2'nci Elizabeth ve Prens William, Londra'nın Kensington mahallesinde bulunan Greenfell Tower kazazedelerini, mahallelileri ve kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüleri bugün ziyaret etti.

Başbakan Theresa May de Perşembe itfaiyecilerle bir araya gelmişti. Kazazedelerle buluşmaması eleştirilen Başbakan, bugün Londra'da bir hastanedeki yaralılara özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de dün kazazedelerle görüşmüş, teselli ve taziyelerini sunmuştu.

'Yangın önlenebilirdi'

İşçi Partisi'nden milletvekili David Lammy yangına karşı alınması gereken güvenlik önlemlerinin gözardı edildiğine dair raporlara atıfta bulunarak "cezai soruşturma" başlatılmasını istedi.

1974 yılında inşa edilen bina geçen sene kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş, dış cephe yenileme çalışmaları tamamlanmıştı.

Ancak İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre dış cephe kaplamasında, ABD'de yasaklı ve yangına karşı dayanıklı olmayan bina giydirme malzemesi kullanıldığı söylendi.

Gazeteler, Reynobond isimli alüminyum giydirme malzemesinin fiyatıyla yangına dayanıklı olan muadillerinin arasında çok az bir fiyat farkı olduğunu yazdı.

Çarşamba günkü yangın sonrasında binanın dış cephe kaplama işlemini gerçekleştiren Harley Facades isimli şirket bir yazılı açıklama yaparak "binadaki yangın ve dış cephedeki giydirme malzemesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bir bilgimiz yok" demişti.

The Times gazetesi, Reynobond malzemesi tedarikçisine dayandırarak verdiği bilgide ABD'de 12 metreden yüksek binalarda bu tip giydirme panellerinin kullanımının yasak olduğunu söyledi. 24 katlı Greenfell Tower bu limitin çok üzerinde.

The Daily Telegraph gazetesi de binadaki diğer yangın güvenliği eksikliklerine dikkat çekti. Gazetenin haberine göre binada yeteri sayıda yangın söndürücü fıskiye ve alevlere dayanıklı yangın kapıları bulunmuyordu.

Eski Başbakan Margaret Thatcher döneminde bina felaket güvenliği yönetmelikleri esnetilmişti. 2009 yılında çıkan bir yangında altı kişinin ölümünün ardından sözü verilen yönetmeliklerdeki sıkılaştırma hiçbir zaman uygulanmamıştı.

Yangından önce Greenfell Tower binasında yaşayan sakinleri yangın güvenliğiyle ilgili endişelerini belediyeye iletmiş ancak bu konuda herhangi bir adım atılmamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/dpa,ÇÖ/EC