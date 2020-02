Londra'da ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı düzenlendi

Bilgisayar korsanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü isimlerin gittiği bir estetik kliniğe siber saldırı düzenledi.

London Bridge Plastic Surgery (LBPS) isimli klinik bilgisayar uzmanlarının ve polisin saldırıyla ilgili kanıtlara ulaştığını açıkladı.

Daily Beast sitesinin haberine göre, The Dark Overlord takma ismini kullanan bilgisayar korsanları klinikten "terabitlerce veriye" ulaştı.

Londra polisi saldırıyı soruşturduklarını açıkladı.

Korsanlar, kliniğin müşterilerinin cinsel organları da dahil olmak üzere vücutlarının farklı yerlerinin fotoğraflarını ele geçirdiklerini iddia ediyor. Bu görsellerden bazıları Daily Beast'e gönderildi.

Bilgisayar korsanları ele geçirdikleri verilerde "kraliyet ailelerine" ait bilgilere de rastladıklarını öne sürdü ve hasta listesini fotoğraflarla birlikte internette yayınlayacaklarını söyledi.

LBPS ise klinikten "ne tür bilgilerin çalındığını belirlemeye çalıştıklarını" açıkladı.

Londra polisi ise saldırı şikayetinin 17 Ekim'de kendilerine ulaştığını ancak henüz gözaltı kararı olmadığını söyledi.

The Dark Overlord grubu daha önce ABD'li medya şirketi Netflix'e saldırı düzenlemişti.

Nisan ayında Orange is the New Black dizisinin yeni bölümleri şirket fidye ödemeyi reddettiği için internet üzerinden yayınlanmıştı.