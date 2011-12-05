Londra'da Türklere molotoflu saldırı

T24 - Son bir ayda Türklere ait gazete, merkezler ve ibadethanelere yönelik art arda gerçekleştirilen molotoflu saldırıların ardında terör örgütü PKK ya da İngiliz aşırı sağcı 'İngiliz Savunma Ligi'nin (English Defence League-EDL) olduğu iddia ediliyor.



Türk ve Alman kamuoyu, 2000 yılından beri Almanya’da 8’i Türk, toplam 11 kişiyi öldüren Neonazi çetesi ile Alman istihbaratının bağlantısına odaklanmışken, Avrupa’nın bir diğer şehri, Londra’da son bir ayda Türklere ait bir çok merkeze molotof kokteylli saldırı düzenlendi.





İlk saldırı Gazze'ye



Başkent Londra’daki Türk merkezlerine molotof kokteyli saldırının ilki 30 Ekim pazar gece yarısı yapılmıştı. Görgü tanıkları, gazetenin bürosuna iki kişinin molotof kokteyli attığını söylemişti. Olayın üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen olayın failleri yakalanamadı.





Yatılı öğrencilerin bulunduğu merkese molotof



Benzeri saldırıların ikincisi, geçtiğimiz cuma gecesi, ’İslam Toplumu Milli Görüş İngiltere Bölge Merkez’ binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof kokteyli atılmasıyla gerçekleştirildi. Yatılı öğrencilerin de kaldığı binaya yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, yanıcı maddeler atılan binanın mescid olarak kullanılan odasında yangın çıktı. Binada kalan öğrencilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Merkez temsilcileri, saldırıya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, saldırının, ’Avrupa’da yükselmekte olan İslam düşmanlığının İngiltere’ye yansıması’ olabileceğini ifade etti.





Türk camiilerine de saldırdılar



Molotoflu saldırıların üçüncüsü, Kuzey Londra’da Türk göçmenlerin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Geçtiğimiz cuma gecesi Wood Green semtindeki Fatih Cami’sine molotof kokteyli atılırken cumartesi gecesi ise Türklere ait camiye yangın bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.





İngiliz polisi nöbet tuttu



Bu arada, Valide Sultan Cami’sine dün gece saldırı yapılacağı ihbarını alan İngiliz polisinin, 1A Clissold Road adresinde gece boyunca bina önünde nöbet tuttuğu öğrenildi.





PKK ve EDL şüpheli



İngiliz siyasi yorumcular, son günlerde Londra’daki Türk merkez ve ibadethanelerine yönelik artan saldırıların ardında yabancı düşmanı İngiliz aşırı sağcı ‘İngiliz Savunma Ligi’nin (English Defence League-EDL) ya da terör örgütü PKK’nın bulunabileceğini belirtiyorlar. Gözlemciler ise, Londra’daki güvenlik birimlerinin son aylarda örgüte uyguladığı baskıların yoğunlaşmasına paralel olarak, PKK yandaşlarının da eylemlerini artırmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulunuyorlar.





İngiliz polisinden PKK'ya ağır darbe



Londra’da geçtiğimiz pazar günü, PKK’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yanlısı bir grup, İngiliz Scotland Yard polisine saldırmış ve polisten çok sert karşılık bulmuştu. İngiliz polisiyle göstericiler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve göz altına alınan göstericiler olmuştu.







