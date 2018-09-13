Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - İNGİLTERE\'NİN başkenti Londra\'da Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açıldı. TTM açılışını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, \"4 ülkedeki 5 farklı şehirde 12 ticaret merkezimizi faaliyete geçirdik. Londra’daki Seramik Ofisimiz ile birlikte bu sayı 13’e ulaştı\" dedi.

Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi\'nin açılış törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışını yaptı. Açılışın ardından katılımcılar TTM\'de hizmet veren seramik, inşaat, yapı, mimari ve tasarım sektörlerindeki firmaların ürünlerini inceleyerek, bilgi aldı.

TİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda işaret ettiği yeni TTM açılışlarına devam ediyor. TTM ofis açılışının gururunu yaşadıklarını söyleyen Gülle, \"Bugün, Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olan Londra’dayız. Londra Seramik TTM Ofisi’mizin resmi açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

35 YENİ TTM OFİSİ AÇILACAK

Türkiye Ticaret Merkezleri’nin TİM’in en önemli projeleri arasında yer aldığını kaydeden Gülle, \"Bugüne kadar, Londra’nın yanında ABD’de Şikago ve New York, İran’da Tahran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de olmak üzere 4 ülkedeki 5 farklı şehirde 12 Ticaret Merkezimizi faaliyete geçirdik. Londra’daki Seramik Ofisimizle birlikte bu sayı 13’e ulaştı.Önümüzdeki dönemde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 35 yeni ülkede TTM ofisleri açılacak\" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MARKASININ TANITILMASI AMAÇLANIYOR

Dünyanın dört bir yanında açılması planlanan TTM ofisleri ile hedef pazarlarda etkinliğin, ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve Türkiye markasının tanıtılmasının hedeflendiğini vurgulayan TİM Başkanı, “Bu merkezler, yapı ve görev itibari ile bünyelerinde Türk mağazaları, depoları, showroomları barındıran; bulundukları ülkedeki firmalarımıza, hukuki ve mali danışmanlık sağlayan yapılar olarak çalışıyor. Türkiye’nin \'2023 İhracat Strateji Hedefleri\' doğrultusunda, ilk Ticaret Merkezimizi 2017 yılında faaliyete geçirmiştik. Bugün Londra’da yeni bir açılıştayız. İngiltere ile ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımak adına 2018 yılı ocak ayı içerisinde Londra TTM’mizde bilişim sektörümüz faaliyete başlamıştı. Şimdi ise Seramik sektörümüz faaliyete başlıyor. İngiltere, bilhassa seramik sektöründe Avrupa’daki en büyük alıcılarımızdan biri” dedi.

TTM ZİNCİRİNE MODA, MOBİLYA, GIDA VE MÜCEVHER SEKTÖRLERİ DE EKLENİYOR

Önümüzdeki süreçte Londra TTM bünyesine moda, mobilya, gıda ve mücevher sektörlerinin de dahil edileceğini ifade eden GÜLLE, bu sayede hem İngiltere’ye hem de Avrupa’ya olan ihracatımızın büyük bir ivme kazanacağının altını çizdi.

Londra’da açılan TTM, Clerkenwell bölgesinde, “26, St. Cross Street, London EC1N 8UH” adresinde hizmet veriyor. TTM ile ilgili detaylı bilgiye www.ttcenter.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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