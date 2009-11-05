Londra'da Türk filmleri şöleni başladı

Londra Türk Film Festivalinin 15'incisi başlıyor. Film festivali için Londra'da bulunan Türkan Şoray, dün akşam "çocuklarla ilgili yeni bir film projesine" katkı sağlamak için düzenlenen yardım yemeğine katıldı.



Başkent Londra'daki bir Türk restoranında yapılan yardım yemeğinde Şoray'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bahadır Kaleli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Müşaviri İrfan Önal ve festivalin organizatörü Vedide Kaymak da hazır bulundu.



Şoray'a ilginin yoğun olduğu yemekte, sanatçının katılımcıların sanat hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı. Yemekten önce ise, Türkan Şoray'ın Ali Poyrazoğlu'yla birlikte oynadığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1995 yapımı "Kazandibi Tavukgöğüsü" adlı kısa film gösterildi.



Bu akşam Atalay Taşdiken'in yönettiği, "Mommo- Kızkardeşim" filminin gösterimiyle yapılacak galayla başlayacak 15. Londra Türk Film Festivali, 19 Kasıma kadar sürecek.



Festival çerçevesinde, Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Uzak İhtimal", Reha Erdem'in "Hayat Var", Murat Düzgünoğlu'nun "Hayatın Tuzu", Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın "İki Dil Bir Bavul" filmi gibi çok sayıda Türk filmi gösterilecek.



Başkent Londra'daki sinemaseverler, 15 gün boyunca Türk filmlerini üç ayrı sinemada izleyebilecek.

