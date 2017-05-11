Londra'da Somali'ye yardım konferansı

Uluslararası Somali Konferansı'nda Doğu Afrika ülkesini istikrara kavuşturma imkânları görüşülüyor. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Somali terör ve kuraklığın pençesinde kıvranıyor. Britanya hükümeti uluslararası konferans için Somali ve diğer ülkelerin temsilcileri ile uluslararası kuruluşları Londra'ya davet etmişti. 2012 yılındaki Londra buluşmasında nispeten ilerleme sağlanabilmiş olmasına rağmen İslamcı terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede başarılı olunamamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Somali'nin 250 bin kişinin öldüğü 6 yıl önceki gibi açlık felaketine sürüklenebileceği uyarısında bulundu. BM çocuklara yardım fonu Unicef, 1 milyon 400 bin Somalili çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu duyurdu.

Londra konferansına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Somali'ye yapılan Alman yardımlarının bir kat artırılarak 140 milyon euroya çıkarılacağını açıkladı. Nüfusun yaklaşık 3 milyonluk bölümü kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor. Unicef açlık çeken çocukların zamanında saptanıp, özel gıdayla beslenebilmesi ve tıbbi bakıma alınması için ortak yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Bu yıl 80 bin çocuk muayeneden geçirilmiş ve 56 bin çocuk tedavi edilmişti. Tedavi edilen çocukların yüzde 90'ını kurtarmak mümkün olmuştu.

Mikroplu su ve bulaşıcı hastalıklar

Çocuk sağlığını tehdit eden bir başka tehlike de mikroplu sulardan kaynaklanıyor. Parasızlıktan içme suyu alamayan fakir aileler su ihtiyacını mikroplu kuyulardan karşılıyor. Kısa süren yağış mevsimiyle bütün bölgelerde sağlık koşulları kötüleşmiş ve hayati tehlikesi olan ishal vakaları artmıştı. Bu yıl aşırı ishal ya da koleraya yakalananların sayısı 36 bini buluyor. Unicef'in çalışmaları sayesinde bir milyon Somali'nin temiz suya kavuştuğu bildiriliyor. Başta 5 yaşından küçükler olmak üzere çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısı artıyor.

12 milyonluk Somali nüfusunun büyük bölümü göçebe hayatı yaşıyor. Nüfusun yarıya yakını 15 yaşın altında. 1991 yılında Devlet Başkanı Mohamed Siad Barre'nin devrilmesinden bu yana iç savaşlara ve kuraklığa sahne olan Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Doğu Afrika ülkesi başarısız devlet konumuna düşmüş, korsan yuvası ve terör örgütlerinin eleman kazandıkları bir yer haline gelmişti. İktidarı ele geçirmeye çalışan İslamcı terör örgütü Eş-Şebab Somali'yi şeriat devleti yapmaya çalışıyor. Masraflarının büyük bölümünün Avrupa Birliği tarafından karşılandığı 20 bin mevcutlu Afrika barış gücü barış ve istikrarın sağlanmasında başarılı olamıyor.

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DW, afp, dpa/AG, BK