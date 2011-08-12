Londra'da ölü sayısı 5'e yükseldi

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan ve ülke geneline kısa sürede yayılan yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.





Londra'nın Ealing semtine de sıçrayan olaylarda pazartesi günü yaralanan 68 yaşındaki Richard Mannington Bowes hayatını kaybetti. Olaylarda başından yaralan Bowes, dört gündür komadaydı.





Londra'nın Croydon semtinde bir kişi, Birmingham şehrinde ise üç kişi hayatını kaybetmişti. Bu arada İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndaki ilk Kıbrıslı Türk Barones Meral Ece, İngiltere'de yaşanan olaylara ilişkin, "Beğensek de beğenmesek de olaylara katılanlar bu toplumun bir parçası" dedi.





Ece, Lordlar Kamarası'nda dün konuya ilişkin yapılan oturumdaki konuşmasında, tüm hayatı boyunca Londra'nın Hackney ve Islington semtlerinde yaşadığını söyleyerek, "Tottenham bölgesinde de belediye meclis üyesi olarak 1990'larda çalıştım. Hatta geçen cumartesi günü de olaylar olmadan önce oradaydım" dedi.





İngiltere Başbakanı David Cameron'ın söylediği gibi çetelerle ilgili derin sorunlar olduğunu, örneğin Londra'da 250'den fazla çetenin bulunduğunu kaydeden Ece, polisin bu çetelerin üyelerini ve liderlerini bildiğini, 10-15 yıldır çetelerin büyümesine izin verildiğini söyledi. Barones Ece, şöyle konuştu:





"Belediye meclisi üyesiyken bana gelip başka belediye evlerine geçmek için yalvaran anneler oluyordu. Bu belediye evlerinde yaşamaktan çok korkuyorlardı, çünkü çocukları çetelere katılmakta direnirlerse gözleri korkutuluyordu. Bu sosyal problemler, eşitsizliklerin ve büyük sosyal ayrımların olduğu şehirlerin içlerinde bir gecede olmadı. Eğitimsiz ve becerileri olmayan, alt gelir düzeyindeki gençlerle bağlantımız yok. Bu gençler, kaybedecek bir şeylerinin olmadığını düşünüyor. Milyoner futbolcuları ve rock yıldızlarını örnek alıyorlar."





İnsanların polise güveninin sarsıldığını da ifade eden Ece, güvenin nasıl yeniden kazanacağı konusunun konuşulması gerektiğini kaydetti.